Madre pide eutanasia para su hijo de 22 años con parálisis cerebral

ARGENTINA.- Una mujer, identificada como Eva Briñócoli, pidió desesperadamente la eutanasia para su hijo de 22 años, quien padece parálisis cerebral y convulsiones recurrentes desde el nacimiento.

Te puede interesar: Liberan al abuelo que abusó de su nieta en vídeo viral de TikTok

"Adrián nació así, con parálisis cerebral y crisis convulsivas. Fuimos a Buenos Aires, estuvo en el Hospital Garrahan, lo medicaron bien, pero no se pudo hacer nada y no hay ninguna esperanza de mejora, así que pedimos terminar con su sufrimiento y que descanse”, dijo Briñócoli en una entrevista con el canal 12 de Misiones.

Eva Briñócoli pidió eutanasia para su hijo que nació hace 22 años con parálisis cerebral, y el Comité de Bioética de Misiones rechazó el pedido de esa práctica por no ser legal en nuestro país, @MisionesIps @LisandroBenmaor @VivianaMaucci pic.twitter.com/YEFXlF8rKy — Florencia Uranga (@floruranga) August 23, 2020

Acude a programa de televisión para pedir eutanasia

La madre mostró a las cámaras la manera en la que vive con su hijo y su esposo.

"Él no se puede valer por sí mismo, tenemos que cambiarle los pañales, higienizarlo, darle de comer, nadie puede venir a casa y tampoco lo podemos sacar", dijo madre.

Un acto ilegal en Argentina

Lo que pide Briñócoli para su hijo se conoce como eutanasia directa, es decir, la muerte asistida, una acción ilegal en Argentina.

Buscan que un juez escuche su caso

Los padres de Adrián quieren que algún juez escuche su caso, pues dice que su hijo no tiene esperanzas de mejora.

"Los médicos nos dicen siempre lo mismo: no se puede hacer nada. Yo ya no sé si tengo vida por delante, pero también nosotros estamos cansados y además, ¿quién se va a hacer cargo del cuándo no estemos?", añadió.

El caso ha causado revuelo internacional y se transmitió originalmente en el programa "El Periodista" que se emite por Canal 12.

.- Con información de La Nación.