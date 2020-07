Madre pierde a sus dos hijos; fallecieron con diferencia de 11 días

Monete Hicks está viviendo la peor pesadilla que una madre puede tener, luego de perder a sus dos hijos con tan solo 11 días de diferencia.

Esta madre cuenta que en junio pasado su hijo Byron Francis, con apenas 20 años, presentó problemas respiratorios, por lo que llamó a la ambulancia, que lo trasladó al Florida Medical Center (Florida, Estados Unidos), donde horas más tarde falleció de un infarto.

La familia no terminaba de reponerse de la pérdida cuando Mychaela, la hermana mayor de Byron, cayó enferma con un fuerte dolor de cabeza y fiebre, por lo que tuvo que ser hospitalizada en el Broward Health Medical Center. Ahí perdió la vida a la edad de 23 años, tan solo 11 días después que su hermano.

Monete Hicks urges people to "just stay home" after losing both her son and daughter to Covid-19 in a span of 11 days.



She says to "take it seriously," noting that prior to the pandemic, "my babies were fine."https://t.co/sgW8gSNLcm pic.twitter.com/AMI9oHrZrG