Madre salva a su hijo de cinco años del ataque de un león en California

SAN FRANCISCO.— La policía mató a un león de montaña que atacó a un niño de cinco años y lo arrastró por el jardín frente a su casa en el sur de California, informaron las autoridades el sábado.

El león de montaña de 30 kilogramos atacó al niño el jueves cuando éste jugaba cerca de su casa en Calabasas y “lo arrastró unas 41 metros” por el jardín frontal, dijo el capitán Patrick Foy, vocero del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California.

El niño sufrió traumatismos considerables en la cabeza y torso superior, pero se encontraba en condición estable en un hospital de Los Ángeles, agregó Foy.

California mom saves 5-year-old son during mountain lion attack, fights off animal with ‘bare hands’https://t.co/ONFWkqoQlf