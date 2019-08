Madre se declara culpable por someter a su hijo sano a 13 cirugías

TEXAS.- Una madre se declaró culpable de abusar medicamente de su hijo sano, lo sometió a 13 cirugías innecesarias. Ahora la mujer podría estar hasta 20 años en la cárcel.

Kaylene Bowen, de 35 años de edad, expuso a su hijo Christopher a varias operaciones entre 2009 y 2016. Recaudaba fondos diciendo que su hijo se estaba muriendo por un trastorno genético y que además tenía cáncer.

Dallas mother pleads guilty to making up son's illnesses in hundreds of doctor visits https://t.co/xy8WrCoSWe