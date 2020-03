Madre se despide de sus hijos con Walkie-Talkie antes de morir

WASHINGTON.- Una familia de Estados Unidos vivió un conmovedor momento cuando Sundee Rutter, de 42 años y madre de seis hijos, enfermó por Covid-19. Dos semanas después, la mujer murió y ninguno de sus hijos pudo despedirla como querían.

Debido a las medidas de protección, todos fueron forzados a pasar los últimos días de Sundee lejos para no contagiarse.

Sundee empezó a sentir sus primeros síntomas el 3 de marzo. Primero inició la fiebre y luego la dificultad para respirar, por lo que acudió al Providence Regional Medical Center, en donde la enviaron de vuelta a su casa. Luego, el 7 de marzo, la mujer volvió a los médicos tras seguir con los síntomas. Finalmente accedieron a hacerle la prueba del Covid-19 y resultó positiva.

