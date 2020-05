Madre se niega a usar el cubrebocas y es arrestada delante de su hija

Una joven madre de 22 años fue arrestada con violencia en Nueva York, luego de que se negara a ingresar al subterraneo de Brooklyn con el cubrebocas bien puesto. La mujer iba acompañada de una niña, quien presenció como madre era sometida.

En un vídeo que circula en redes sociales, se puede ver cómo la mujer discute con un policía que le pidió que ingresara con el cubrebocas bien puesto, ya que ella lo tenía en la parte de la barbilla, dejando su rostro expuesto.

La mujer, identificada como Kaleemah Rozier, de 22 años; responde con insultos la solicitud y cuando uno de los policías le toca un hombro para que se detenga, el encuentro se torna aún más violento.

“No me toques, no me toques, no me toques”, grita en reiteradas ocasiones Kaleemah, quien incluso le lanza una cachetada al oficial, razón por la que –según argumenta el Departamento de Seguridad de Nueva York-fue sometida entre varios oficiales.

Mientras los uniformados intentan someter a la madre, una mujer policía se encarga de alejar a su hija de los golpes. Una vez que Kaleemah estaba en el sueño, se escucha a un testigo señalar que tanto ella como la pequeña llevan puesto el cubrebocas: “Tiene a una pequeña con ella, por favor, es demasiado, hombre”.

Luego de que el vídeo se hiciera viral, este generó varias críticas a la Policía de Nueva York, que a través de un comunicado explicó:

Kaleemah Rozier fue acusada de resistirse el arresto, conducta desordenada y acoso, y recibió una multa de comparecencia.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, rechazó la acción de los oficiales pues si bien el uso de cubrebocas no es opcional, considera que "nadie quiere ver que una interacción (con la policía) se convierta en esto".

Over the last six years, we’ve changed the relationship between the NYPD and the community. We CANNOT slide backwards. We will have a reset when it comes to COVID-19 enforcement.