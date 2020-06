Madre se quitó la vida porque la iban a desalojar con sus tres hijos

COLOMBIA.- Lady Joanna Arévalo González, de 28 años, vivía en Bogotá en una casa que rentaba con sus tres hijos. La conocían como “La Ratona” en los bares y restaurantes en los que se dedicaba a cantar, pero el coronavirus y la falta de ayuda causaron una tragedia.

Hace meses, con el cierre de comercios, la madre dejó de percibir dinero y, como para muchas personas, empezó la presión económica. Medios locales publicaron que la mujer no podía pagar la renta del departamento en el que vivía en el barrio de Bosa.

Antes de suicidarse, “La Ratona” escribió en Facebook.

“Hoy más que nunca me siento morir, ver la cara de decepción de mi familia al no poder hacer nada al respecto… Su heroína ya no tiene fuerzas para continuar”.