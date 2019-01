Maduro amenaza a Trump: “Hands off Venezuela”

VENEZUELA.- Nicolás Maduro, retó a Donald Trump en inglés, o por lo menos trató de hacerlo. Durante una conferencia desde el Palacio Miraflores, el presidente de Venezuela acusó a Washington de intentar un golpe de estado y se dirigió directamente a Trump.

“Donald Trump, con Venezuela no te metas. Hands off Venezuela Donald Trump, hands off Venezuela de inmediati”, dijo ante la risa de los presentes.

“¿Se dice así?”, preguntó luego Maduro. “No se dice inmediaty”, cuestionó para después insistir: “¡Inmédiaty!”. “Not that way Donald Trump”, añadió. “Intervencionismo en Venezuela no”.