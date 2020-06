Maestra de preescolar "no aguantó" no ver a sus niños y los visitó en casa

Para Dawn Thompson, las clases virtuales no eran un contacto suficiente con sus alumnos, en medio de la pandemia que se vive por el Covid-19.

Esta maestra de preescolar no resistió la necesidad de ver a sus 21 niños, por lo que viajó de casa en casa para cantarles lo mucho que los extrañaba.

Los días en que más extrañaba a sus alumnos, la docente de la escuela elemental Elijah G. Stroud en Brooklyn (New York) los visitaba en su casa, pero desde la acera de enfrente elevaba un cartel que decía “Siempre estaré aquí”, para que sus alumnos supieran que podían contar con ella.

Dawn Thompson, a New York preschool teacher, missed her students so she drove to each of their homes to send a sweet message in song. https://t.co/NMKP4AJu6A pic.twitter.com/P5DQBQW5Et