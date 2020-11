Maestra rompe en llanto: "Ya estoy harta, no les interesa aprender" (vídeo)

Francés Sánchez, una maestra de Puerto Rico, rompió en llanto mientras transmitía en su cuenta de Facebook: “A esta generación no les interesa aprender, punto".

Sánchez es maestra de teatro del Departamento de Educación de Puerto Rico y el pasado 10 de noviembre publicó un mensaje que conmovió a muchos.

"Me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender, que no les importa ser nada. Hoy es 10 de noviembre y yo tengo estudiantes que desde agosto nunca se han reportado a la clase".

La profesora dijo que no cree que el desinterés sea por las clases en línea, sino que esta situación va más allá de la educación a distancia.

"Ya yo estoy harta. Ya yo me siento agobiada y ya yo no sé ni qué más hacer. La educación a distancia lo que ha hecho es destapar una problemática social que lleva no uno, no dos, para mí lleva fácilmente más de cuatro o cinco años. A esta generación no les interesa aprender, punto", sentenció la docente.

La maestra, quien también es actriz, explicó que lleva 18 años impartiendo clases, pero que en estas generaciones ve una falta de compromiso.

"Temo por convertirme en aquello que tanto detesté como estudiante, que es aquel maestro que, si lo haces bien y si no, también, que no se preocupan porque el estudiante aprenda, que les da lo mismo si lo hacen o no".

Miles de reacciones al vídeo de la docente

La grabación causó muchos comentarios positivos y de aliento para la docente.

“Todavía hay jóvenes y niños que sí desean aprender", le dijo un usuario. "Que impotencia ante algo que los maestros no tienen el control porque la responsabilidad en un estudiante comienza en el hogar", le dijo otro.

¿Por qué la maestra publicó el vídeo?

La maestra dio una entrevista a un medio local y explicó la razón por la que subió el vídeo.

"Yo convoque una reunión para hablar con los padres. De 78 a 81 estudiantes solo 10 padres participaron de la reunión”.

"Los estudiantes se conectan, pero no quieren prender las cámaras. O cuando los llamas para participar no están".

El trabajo de la docente podría estar en riesgo, ya que el director de la escuela en la que trabaja la citó a una reunión luego de que el vídeo se volvió viral.

.- Con información de Yahoo Noticias.