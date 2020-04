Maestra reparte tareas de sus alumnos casa por casa; no tienen internet

ARGENTINA.- Una maestra rural de Maciel, una localidad ubicada en la provincia Santa Fé, Argentina, les lleva la tarea casa por casa a sus alumnos porque no tienen internet.

De acuerdo con una historia compartida por “La Nación”, María Caballero es madre de tres hijos y se dedica a enseñar desde hace 20 años. Todos los días recorre 10 kilómetros para dejar en cada hogar los deberes estudiantiles.

En esa localidad, María es la única maestra y camina para que sus alumnos sin internet puedan seguir estudiando.

"Como no hay clases y los chicos no tienen Internet ni teléfonos, se me ocurrió dejarles la tarea colgada en bolsitas en las tranqueras. Cuando pasa una semana, voy y las retiro con los deberes hechos. Hablamos a la distancia, y ellos me preguntan lo que no entendieron y nos quedamos charlando un ratito. Ellos me extrañan, y yo a ellos", expresó, citada por TN .