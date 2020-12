Maestro califica los exámenes de sus alumnos horas antes de morir

Alejandro Navarro es un profesor que sus últimas horas de vida las pasó calificando los exámenes de sus alumnos para que estos pudieran recibir a tiempo sus calificaciones semestrales, según compartió a través de Facebook su hija Sandra.

Sandra comentó que la última vez que vio a su papá fue el pasado 14 de diciembre y que durante las horas que estuvo en casa, éste se la pasó calificando los exámenes de sus alumnos, pues debía entregar a tiempo los resultados.

Dice que si pudiera volver el tiempo atrás haría una sola cosa: cerrar la computadora, pues le habría gustado que su padre conviviera más con ella en sus últimas horas de vida.

En su mensaje, la mujer pidió a los internautas que se deje de normalizar las horas extras de trabajo, especialmente en el área docente, pues a pesar de los múltiples vídeos de profesores perdiendo la paciencia o gritando a sus estudiantes; en contraparte también hay muchos maestros dispuestos a darlo todo porque niños y jóvenes reciban una buena educación.

“Dale gracias a tus maestros. Si estás casado con uno, ayúdales a establecer límites, si eres la hija/hijo de uno, no dejes que trabajen una vez que estén en casa. Sé amable con tus maestros (…) Eres reemplazable en el trabajo, no eres reemplazable en tu casa”, escribe Sandra, en una publicación que ha recibido más de 100 mil reacciones y se ha compartido 76 mil veces más en redes sociales.