Maestro dio clase con Covid y tanque de oxígeno hasta morir

PERÚ.- Para ser maestro se necesita vocación, como la que demostró Jorge Jesús Gavelán Izaguirre, un maestro de 71 años que decidió ejercer su profesión hasta el último día de su vida.

A pesar de que el docente se contagió de Covid, continuó dando clases virtuales y falleció dos días después de aplicar su último examen. Gavelán era maestro en la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú.

En enero se contagió de Covid, una enfermedad que se complicó por su enfermedad cardíaca. Tras el diagnóstico, la Univesidad decidió contratar un suplente, pero Gavelán se dio cuenta que éste no estaba cumpliendo con sus funciones y decidió seguir con sus clases.

Maestro impartía clases con tanque de oxígeno

Apenas pudo volver a casa, Jesús Gavelán compró un tanque de oxígeno para poder seguir viendo a sus alumnos.

“Le dijimos, papá para, y nos dijo: No, yo quiero continuar. Y continuó. Dictaba clases virtuales tres veces a la semana, a tres salones. Eran un promedio de 6 horas diarias. Llegó a concluirlas, tomó el examen final y desde ahí recién se sintió mal. De necesitar cuatro litros de oxígeno, de pronto pasó a nueve litros y tuvimos que llevarlo al hospital”, dijo al diario peruano El Comercio una de las hijas del profesor.

Internado en el hospital

Fabiola Gavelán añadió al medio citado: “Lo llevamos de emergencia y le hicieron la prueba de antígeno y salió negativo. Le tomaron una tomografía pulmonar y le dijeron que tenía fibrosis y derrame pleural. Dijimos, ok ya el covid se fue y tratemos de reparar el daño que tiene. Mi papá nos pidió, por favor, que si la prueba salía positiva lo lleváramos a la casa porque él no quería volver al área covid del hospital. Cuando estuvo en UCI fue muy fuerte y vio morir a gente todos los días”.

Tras dos semanas de luchar contra el Covid, el profesor falleció el 17 de febrero pasado.