Maestro mexicano vivía en su auto cuando un exalumno lo sorprendió

CALIFORNIA.- José Villarruel tiene 77 años y es un mexicano migrante en Estados Unidos que estaba atravesando un momento difícil. Había perdido su empleo por la pandemia y vivía en su auto, hasta que un día un exalumno lo encontró.

A veces, la semilla que siembran los maestros se cosecha de maneras inesperadas. Hace unas semanas, uno de los exalumnos del profesor lo encontró durmiendo en su auto, incluso compartió una foto en redes sociales con el descubrimiento, pero no quedó ahí, ya que el joven decidió hacer algo para ayudarlo.

TWITTER FRIENDS PLEASE HELP! every morning/ night I’ve always noticed this older man that would stay out in his car constantly at this parking lot near my house even when the weather was bad. He looked familiar and I’m sure alot of y’all have had him as a substitute in Fontana... pic.twitter.com/3hFpIAOMCO — stvnna ⚡️ (@thesteven7) March 6, 2021

"Estaba en una situación muy difícil pero tenía el presentimiento de que todo iba a cambiar. Me dije que esto no puede continuar así. Lo que nunca pensé es que fuera de esta forma tan repentina", dijo a EFE el maestro Villarruel, conocido entre sus alumnos como Mr.V.

El profesor se refiere así a su encuentro con Steven Nava, uno de sus estudiantes al que le dio clases de matemáticas en el Distrito Escolar de Fontana, California.

"Al principio no lo reconocí; después me di cuenta que era Mr. V. y que estaba viviendo en su carro. Entonces decidí hacer algo para echarle una mano", narró Nava, de 21 años, sobre el momento en que decidió convocar la solidaridad entre sus amigos para su profesor.

Go Fund me to help him out! https://t.co/6EHYqqghpe — stvnna ⚡️ (@thesteven7) March 6, 2021

Recolectó 50 mil dólares

Tras compartir la situación, el exalumno pidió ayuda en la plataforma GoFunMe. Hasta este miércoles se habían recolectado en menos de dos semanas cerca de 50 mil dólares. También se logró llamar la atención de las autoridades del condado de San Bernardino sobre las tribulaciones que enfrentaba el mexicano.

Siete años viviendo en su auto

El alumno le relató a EFE que lo que más le impactó fue saber que Villarruel había vivido durante siete años en su carro para lidiar con los altos costos de renta de California, y el poco salario que ganaba como profesor suplente.

"Nunca supimos que Mr. V vivía en el carro. Siempre estaba animado, era muy comprensivo y hacía que uno le echara ganas en matemáticas. Nunca se quejó", detalló el joven de raíces mexicanos.

Sobre su larga estadía en su Ford Thunderbird 1997, Villarruel explicó que tras conseguir su trabajo como suplente tuvo que mudarse de su vecindario en el Este de Los Ángeles a Fontana, ya que los 160 kilómetros que tenía que manejar de ida y vuelta se estaban convirtiendo en un peligro. Pero en Fontana nunca encontró una vivienda que pudiera pagar con su salario. "Me fui acostumbrando y vi la conveniencia relativa de vivir en el carro y trabajar", detalló.

Currently hanging out with him here at the Fontana Senior Center, if anyone wants to come out we’ll be here for a bit and then heading out to take him out for breakfast pic.twitter.com/fFfDGrgFFa — stvnna ⚡️ (@thesteven7) March 6, 2021

"Ser profesor suplente no garantiza que tienes un salario fijo; entonces tienes que reducir tus gastos y adaptarte", agregó el profesor, oriundo de Ocotlán, estado mexicano de Jalisco.

¿Cómo vivía?

Villarruel había podido todos estos años vivir en su auto sin mayor problema. Se bañaba y afeitaba en un gimnasio, y una pequeña bodega servía para guardar todo aquello que no podía llevar en el vehículo. Pero la pandemia llegó y el trabajo se acabó, el gimnasio cerró, y él quedó en las calles y a la deriva.

"Me ha tocado pagar una habitación de hotel por un día para bañarme y asearme, y luego regresar a mi carro porque no alcanzaba el dinero para pagar varios días", contó el mexicano, que solo cuenta con una pequeña pensión de Gobierno estadounidense que no le alcanza para pagar sus cuentas y enviar dinero a México.

Primero le dio 300 dólares

Nava encontró a su profesor en una noche fría de invierno de California a principios de marzo, y tras darse cuenta de que los 300 dólares que le regaló en primera instancia no harían una gran diferencia, decidió pedir a sus excompañeros de escuela que le echaran la mano.

Q: You just found out your former high school teacher is living out of his car. What do you do?



A: Surprise him with a check for $27,000 🎉 pic.twitter.com/zrF1kxPE42 — GoFundMe (@gofundme) March 15, 2021

La segunda recolecta

El joven, que trabaja como soldador, usó su cuenta de TikTok para llamar la atención sobre la situación de su exprofesor. Uno de sus vídeos sobre Villarruel ya cuenta con más de 1.5 millones de visitas y sus seguidores se han multiplicado por miles.

En su primer llamado, Nava logró acumular 27 mil 480 dólares, dinero que le entregó a su profesor el día de su cumpleaños 77.

Pero la convocatoria se ha vuelto nacional, y Nava tuvo que abrir otra cuenta llamada "KEEP MR.V MOVING FORWARD" apenas esta semana, donde ya lleva recaudados más de 20 mil dólares.

Mi meta es poder recolectar el dinero suficiente para que Mr. V. no tenga que preocuparse por tener que trabajar otra vez, o de que no tiene para pagar la renta", dijo Nava.

Pero este no será el único objetivo de Nava. Después de esta convocatoria quiere enfocar sus esfuerzos en ayudar a otros latinos que se ven obligados a vivir en la calle por falta de recursos.

"Mi generación no es egoísta; nosotros pensamos en la gente y creo que unidos podemos hacer la diferencia", concluyó.

Recibe ayuda

Villarruel se encuentra actualmente viviendo en un hotel que están pagando por un mes las autoridades del condado de San Bernardino, donde está ubicada la ciudad de Fontana.

El profesor graduado en química tiene planeado regresar a México mientras se adapta a su nueva situación. No descarta seguir dando clases y regresar a Estados Unidos, país que pisó por primera vez hace 65 años cuando su papá, un ciudadano estadounidense, se lo llevó.