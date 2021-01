Maestro pierde el control y arremete contra estudiante en Ecuador (vídeo)

ECUADOR.- El caso de un maestro que agredió a una alumna durante una clase en línea causó indignación entre los internautas. "¿Por qué diablos no me avisa que ella no está presente?", "¡cuidado como habla conmigo!", le gritó el profesor de la Universidad Central del Ecuador a una estudiante en una clase de medicina.

Los reclamos empezaron cuando el maestro comprobó que una estudiante no estaba presente al momento de dar una exposición grupal, por lo que una de las compañeras le respondió que no se había conectado y que no trabajó con el equipo.

El docente respondió con reclamos: "¿Por qué diablos no me avisan?, a ver ¿por qué no me dice ahorita que ella no está presente?".

La alumna contestó con voz baja y visiblemente nerviosa que su equipo desconocía que no se presentaría para la exposición. Sin embargo, el profesor ya había perdido la calma.

"Bájeme la voz, cuidado como hable conmigo, o sea que no sabe, le dije que se reúnan para distribuirme la exposición y qué dijo usted, no sea mentirosa, me dice ya estamos distribuidos o no me dijo eso".

El incidente ocurrió el pasado 12 de enero y se volvió viral en redes sociales.

Docente de la universidad @lacentralec en Quito, reclama y grita a estudiante porque su compañera de exposición no estaba presente. "Tienen cero y vayan a reclamar a quien les dé la gana y ojalá así me boten rápido de esa pendejada". pic.twitter.com/nXtbu2bJac — Mónica Velásquez (@MoniVelasquezV) January 13, 2021

Por su parte, la Universidad Central del Ecuador emitió un comunicado rechazado la conducta del docente y asegurando que se activó el código de ética para este caso.

#COMUNICADO



La Universidad Central del Ecuador informa sobre las acciones tomadas frente a los actos del docente denunciados en redes sociales pic.twitter.com/1XaPOrFCQi — Universidad Central del Ecuador (@lacentralec) January 13, 2021

El maestro renunció

Posteriormente, el docente anunció en su cuenta de Facebook que renunció a su cargo.

"El tiempo me dará la razón", posteó en Facebook junto a la renuncia. "El problema inicia por una mentira que comete el alumno y no el profesor, eso lo sabrían de mejor manera si el video se reprodujera desde el inicio y en todo su contexto", añadió.

El docente de la Universidad Central del Ecuador, acusado de agresión verbal, presentó su renuncia. A través de las redes sociales, el profesor indicó que "el tiempo le dará la razón" y además enumeró las razones que lo llevaron a tomar la decisión de su "renuncia irrevocable". pic.twitter.com/bMpNuzMFCC — La Voz del Tomebamba (@tomebamba) January 13, 2021

