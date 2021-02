Joven denuncia a su exnovio por fingir ser ella para compartir vídeos

El drama de Maité Sanjines continúa a un año de haber puesto una denuncia contra su expareja.

PERÚ.- Una joven denunció a su exnovio porque descubrió que fingía ser ella para difundir sus fotos y vídeos íntimos a sus amigos y en sitios para adultos.

Mayte Sanjines dijo a América TV que en sus cinco años de noviazgo con Miguel Poma, él grabó vídeos privados sin su consentimiento.

En su testimonio a la Fiscalía de Huancayo, la joven relató que Miguel aprovechó que estaba alcoholizada para hacer las grabaciones y fingió ser ella para difundir material.

Luego de un tiempo, la joven se dio cuenta de la situación y lo denunció. Lleva más de un año luchando por justicia.

“En Huancayo yo estoy tildada como la chica que vende sus videos. Ahora conozco a alguien y a los pocos días me dice “Mayte, mándame fotos’. No entiendo, una persona normal no haría tanto daño,” dijo la joven a Domingo al Día.

Un reconocido fotógrafo

Miguel es un reconocido fotógrafo dentro de la farándula peruana y su caso ha causado conmoción. Ha sido acusado por violación a la intimidad, tráfico ilegal de datos personales y difusión de material audiovisual con contenido sexual.