La periodista Malala Maiwand, asesinada por pistoleros en Afganistán

KABUK.— Hombres armados mataron a tiros a una conductora de televisión a primera hora del jueves en el este de Afganistán, dijo un funcionario.

#JourneeDesDroitsDeLHomme En Afghanistan, qui sera bientôt à nouveau dominé par les Taliban et où Daech s'installe, la journaliste de télévision Malala Maiwand a été abattue ce matin. Son crime: être une femme et défendre les droits des femmes et des enfants... pic.twitter.com/iLnKk3Ytvu