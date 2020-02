"Mamá, perdóname": el mensaje de hace 16 años de una botella en el mar

Nikki Saadat, una joven estudiante de la Universidad de Columbia, realizó un hallazgo peculiar mientras pescaba algas en un pueblo de Canadá. En agosto encontró una nota dentro de una botella de plástico, escrita con un idioma que no conocía y hasta ahora se reveló su significado.

La botella se encontraba en el pueblo de Queen Charlotte, en el archipiélago de Haida Gwari, al oeste de Canadá. Al principio, la joven solo pudo descifrar la fecha del mensaje: noviembre de 2003.

Nikki, con ayuda de sus compañeros de clase, logró descifrar el idioma del mensaje (indonesio).

La joven envió su historia y el mensaje al periódico Vancouver Courier, quienes verificaron la carta y publicaron el contenido la semana pasada.

El mensaje lo escribió Yoris Naikambo y contenía una carta de amor y arrepentimiento a su madre, de hace 16 años.

"Mamá, perdóname por no escuchar tus consejos, a pesar de que fueron lo mejor para mí. Perdóname por avergonzarme de tu trabajo, aunque lo hiciste todo por mí, para proporcionar comida en la mesa todos los días. Y nunca te quejaste de nada de eso, y en cambio me tienes a mí, un hijo arrogante que no sabe ser agradecido".