HONG KONG.— Manifestantes en Hong Kong arrojaron ladrillos y bombas incendiarias a la policía, que respondió con gases lacrimógenos. Las protestas contra el gobierno; que se han desarrollado durante todo el verano, cayeron en la violencia el sábado por primera vez en dos semanas.

Cientos de manifestantes vestidos de negro, armados con palos de bambú y bates de béisbol, enfrentaron a la policía antimotines en una arteria principal tras una marcha contra los “postes de luz inteligentes” provocada por los temores a la vigilancia.

Las escenas caóticas se produjeron frente a una comisaría y un centro comercial vecino, donde los manifestantes alzaron barricadas contra los agentes con equipo antimotines.

La violencia interrumpió dos semanas de calma en Hong Kong, remecido por un vigoroso movimiento por la democracia desde junio.

