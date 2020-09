Manaos, la ciudad de Brasil que habría alcanzado 'inmunidad de rebaño'

BRASIL.- La ciudad brasileña de Manaos, que meses atrás llegó a tener sus servicios sanitarios y funerarios colapsados por la pandemia del nuevo coronavirus, puede haber alcanzado la inmunidad de rebaño con el 66 % de su población infectada, según un estudio divulgado el martes.

We are very happy to share our new pre-print* (https://t.co/BTM45VUnco) where we compare SARS-CoV-2 IgG Ab prevalence over the months of Feb to Aug in the Brazilian cities of São Paulo and Manaus. @FAPESP @The_MRC @ItauUnibanco #TodosPelaSaúde



* not yet peer-reviewed