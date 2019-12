Maratonista “manosea” a reportera en plena transmisión en vivo (vídeo)

ESTADOS UNIDOS.- En redes sociales se viralizó un vídeo del momento en en el que un maratonista le da una nalgada a una reportera mientras ésta cubría un evento en vivo.

El incidente ocurrió el 7 de diciembre pasado en Savannah, Georgia. Alex Bozarjian realizaba una transmisión en directo cuando un hombre pasó corriendo y le dio una “nalgada”, afectando visiblemente a la reportera.

A pesar de la agresión, la mujer continuó su cobertura, pero más tarde publicó en Twitter.

“Para el individuo que me golpeó el trasero esta mañana en vivo: me violó, me objetivó y me avergonzó”, escribió Bozarjian. “Ninguna mujer debería tener que soportar esto en el trabajo ni en otro lugar”, añadió.

El Consejo de Deportes de Savannah manifestó en un comunicado que el autor del acoso ya está identificado y lo vetaron de cualquier carrera organizada por el Consejo

Check out this jerk smacking a @WSAV reporter's ass live on air. And sorry, that's my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo