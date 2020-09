“María siempre abraza”

Veneran a Nuestra Señora de Luján en enlace virtual

ROMA.— El papa Francisco bendijo a los participantes de la 40a. Peregrinación virtual al Santuario de Nuestra Señora de Luján de la ciudad de Centenario, Argentina, y les dijo que si bien todos los hijos son distintos, la Madre siempre los abraza.

A través de un videomensaje, el Santo Padre destacó el lema de la actividad: “Madre abrázanos, queremos seguir caminando”, para decir que “a veces el camino se hace difícil, y no sólo a veces, ordinariamente puede ser difícil”.

“Y en estos momentos de la pandemia y de tanta amenaza a la salud, tanto miedo, tantas necesidades, es más difícil. Por eso necesitamos que la Madre nos abrace, nos junte”, agregó el Pontífice.

“Una vez oí decir que el trabajo de una madre es juntar a los hijos”, y cuando le preguntaron a una “¿cuál de sus hijos para usted es el mejor, el preferido?, ella dijo: ‘Tengo cinco dedos en la mano, si me pinchan uno me duele lo mismo que si me pinchan otro. Todos son distintos, pero todos son iguales”, relató Francisco.

“Eso es la Virgen con nosotros. Somos todos distintos, pero ella es Madre y nos abraza. Por eso le pedimos: ‘Madre abrázanos, queremos seguir caminando’”, alentó.

“Los acompaño desde acá, me uno a la peregrinación, rezo por ustedes y por favor no se olviden de rezar por mí”, pidió el Papa Francisco como de costumbre.

Los peregrinos de Centenario participaron en forma espiritual de la novena dedicada a la patrona de Argentina, Nuestra Señora de Luján.— Aciprensa

De un vistazo

“Fogón virtual”

El sábado 26 de septiembre a partir de las 9 p.m. los peregrinos realizaron un “fogón virtual” con la animación de artistas invitados, y al día siguiente celebraron la Santa Misa, presidida por el obispo de Neuquén, Mons. Fernando Croxatto.

Abrazo de la Virgen

Mons. Croxatto alentó a pedir el abrazo de la Virgen María para “seguir abrazándonos hoy”, y expresó que Jesús entregó en la Cruz “su abrazo al mundo, y ofreció ese dolor por todos nosotros. Y María es quien nos acerca ese abrazo en la Cruz”.