Martha Sepúlveda tiene los días contados... por su propia voluntad

Primera persona que recurre a la eutanasia en Colombia sin sufrir una enfermedad terminal

Martha Sepúlveda es una mujer de 51 años que sufre de una enfermedad que, aunque no es terminal, sí le causa intensos dolores, de modo que la justicia de Colombia aprobó que se le aplique la eutanasia.

Se trata de la primera persona en ese país que recurre a la muerte asistida sin padecer un mal mortal gracias a una reforma legal aprobada en julio pasado.

Tiene sus días contados y el último es el próximo domingo, pero los recibe "feliz" porque acabará con "dolores indescriptibles" causados por la esclerosis lateral amiotrófica que padece.

El pasado 22 de julio la Corte Constitucional de Colombia confirmó que por norma se extendió el derecho a fundamental a morir dignamente, la eutanasia, a pacientes no terminales.

Antes estaba permitido el procedimiento solo para personas que tuvieran enfermedades terminales en estado avanzado.

Martha Sepúlveda: "Me río y duermo mejor"

“Estoy más tranquila desde que recibí la autorización de la eutanasia, me río más y duermo mejor (…) Soy una mujer con suerte”, manifestó en entrevista con Noticias Caracol.

Martha Sepúlveda sabe que se va a morir el próximo domingo y sonríe. Será la primera paciente con un diagnóstico no terminal en acceder a la eutanasia en Colombia. Mi reportaje de hoy.pic.twitter.com/O8nAbSO2O2 — Juan David Laverde (@jdlaverde9) October 4, 2021

Nada parece empañar la alegría de Martha quien en los últimos días comparte en familia, disfruta de buena comida y bebida, y ultima detalles en lo que quiere dejar organizado.

“Soy una persona católica, me considero muy creyente de Dios, pero, repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí y yo creo que a nadie".

"Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos”, agregó la mujer.

¿Cuándo se amplió el derecho a la eutanasia?

Por medio de la Sentencia C-233, expedida por la Corte Constitucional en julio, se amplío el "derecho fundamental a morir dignamente".

El fallo cobija a aquellos pacientes que padezcan una enfermedad que les cause intenso sufrimiento por lesión corporal o enfermedad grave incurable.

El acceso a la eutanasia era legal desde 1997, pero exclusivamente para personas con enfermedades terminales graves.

Con esta decisión la Corte modificó el artículo 106 del código penal en el cual se hablaba de homicidio por piedad o eutanasia como un delito.

Con información de Infobae y El Tiempo de Colombia