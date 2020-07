Al parecer Naya estaría envuelta en lo "maldito", primero con la serie Glee (supuesta maldición) y ahora con el lago

LOS ÁNGELES.— El nombre del lago Piru en Ventura, California se ha convertido en tema de relevancia tras la desaparición de la actriz Naya Rivera, y de nueva cuenta las teorías sobre de que está “maldito” han vuelto a surgir.

De acuerdo con medios locales, la desaparición de la actriz de la serie "Glee" en dicho lago no es la primera en ser reportada, años atrás en esa zona han ocurrido casos fatales.

En 1994, un hombre identificado como Jesús Danulo Carranza se ahogó en el lago a pesar de tener un chaleco salvavidas; tres años después del caso se reportaron dos muertes más.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra