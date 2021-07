Habla madre que mató al vecino que abusó de su hijo en Reino Unido

REINO UNIDO.- Tras pasar cuatro años en la cárcel por matar a su vecino, Sarah Hands, una madre soltera con cinco hijos, quedó libre.

Ahora, la mujer concedió una entrevista al diario The Sun, en donde se sinceró sobre los motivos del asesinato. En 2015, la corte la condenó por homicidio, pues la mujer de 38 años apuñaló a Michael Pleasted, de 77.

UK: I stabbed my pedo neighbor to death for abusing my son – I did what any mother would do.



Sarah Sands got 7½ years for the manslaughter of 77-year-old Michael Pleasted.https://t.co/DnP8RsR9T1