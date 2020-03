Matrimonio mexicano apoya a Donald Trump, él los defiende de las críticas

Una pareja de migrantes mexicanos recibió varias críticas luego de que fueran evidenciados por participar en un mitin de Donald Trump, quien actualmente busca una segunda ronda como candidato a la presidencia de Estados Unidos.

Los propietarios de un restaurante de comida mexicana, identificados como Betty y Jorge Rivas, asistieron a un encuentro con el actual presidente americano. Sin embargo, unos días después una página de Facebook dedicado a las ventas publicó una imagen de Betty detrás del político.

Los comentarios negativos entorno a la pareja y su restaurante, ubicado en Tucson (Arizona, Estados Unidos), no se hicieron esperar, sin embargo, el matrimonio mexicano no esperó que uno de sus aliados sería el propio Trump, quien a pesar del “buen gesto”, se confundió al momento de ubicar el negocio de los Rivas.

The food is GREAT at Sammy’s Mexican Grill in Phoenix, Arizona. Congratulations to Betty & Jorge Rivas on doing such a wonderful job. I will try hard to stop by the next time I am in Phoenix. Support Sammy’s! @foxandfriends