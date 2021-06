Mayor cazador furtivo de rinocerontes en Sudáfrica es asesinado a tiros

SUDÁFRICA.- Sydney Petros Mabuza, conocido como Mr. Big, el mayor cazador furtivo de rinocerontes en Sudáfrica, murió asesinado a tiros el 17 de junio pasado.

De acuerdo con medios locales, Mabuza tenía varios cargos, entre ellos la caza furtiva de rinocerontes y asesinato.

El reporte de la policía señala que lo asesinaron a tiros en Hazyview, Mpumalanga, Sudáfrica. Estaba dentro de su auto, una camioneta Ford Ranger, y se contaron 17 disparos de bala.

Leonard Hlathi, portavoz del Servicio de Policía Sudafricana de Mpumalanga, explicó que están en búsqueda de los responsables de la muerte de Mabuza.

“Hacemos un llamado a la comunidad de Hazyview para que nos ayude a localizar a los sospechosos responsables del tiroteo fatal, que claramente es un éxito”, expresaron las autoridades y se compartió un vídeo del momento en el que el cazador de rinocerontes habría sido asesinado.

Se cree que fueron varios los que cometieron el delito.

17/06/2021 #SouthAfrica#Assassinate

Alleged rhino poaching kingpin ‘Mr Big’ shot and killed in Hazyview

He was allegedly shot in Hazyview earlier today and reportedly died on his way to Kiaat Hospital in Mbombela this afternoon. pic.twitter.com/ddzDekWtPJ