''Me callé. Hasta que me vi muerta''; el caso de Úrsula sacude a Argentina

BUENOS AIRES.— Antes de ser apuñalada y asesinada por su exnovio, un policía de licencia, Úrsula Bahillo envió un mensaje a su amiga: “Siete meses me pegó, me callé siempre, hasta que me vi muerta. Por eso lo denuncié”.

Uno de los presuntos mensajes que Úrsula Bahillo envió a sus amigas, tras terminar su relación con su hoy feminicida. Foto de Internet

Úrsula tenía 18 años. Tras meses cansada del maltrato denunció los hechos de agresión y las amenazas de muerte que Matías Ezequiel Martínez, de 25 años, le había lanzado tras terminar la relación.

Los últimos mensajes de Úrsula Bahillo

La joven buscó el apoyo de las autoridades y de la Comisaría de la Mujer en Rojas, localidad argentina donde residía.

Tenía una orden perimetral, pero nunca quisieron darle un botón de antipánico pues: "son desafiantes para el femicida, que es un trasgresor por excelencia", según justificó Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Tras terminar la relación, Úrsula envió varios mensajes a sus amigas en los que compartía lo desesperada que estaba. Incluso una amiga reveló que se ofreció a acompañarla cuando Matías volvió a amenazarla para hablar.

''Me tiene amenazada de muerte'', el último mensaje de Úrsula a una amiga

Tras consumar el feminicidio, Matías -quien fuera separado de su cargo por problemas psiquiátricos- se autoinfligió con la misma arma homicida: un cuchillo de carnicero. Según informes, él la interceptó en el centro de Rojas y la llevó a un descampado, donde la asesinó.

''Doy gracias a Dios de que él está vivo'', el dolor de la madre de Úrsula

De acuerdo con Infobae, Úrsula era hija única: sus padres la concibieron tras un dificultoso tratamiento de fertilidad. Sus padres se enteraron que su hija era víctima de violencia doméstica, por un matrimonio que les advirtió que si no sacaban de ahí terminaría muerta.

Los padres ratificaron la denuncia el 2 de febrero pasado, el día 9 se cometió el crimen contra su hija. Sin embargo, las propias autoridades reconocieron que entre policías protegen a sus efectivos, razón por la que no se procedió como se debía contra Marías Ezequiel.

"Doy gracias a Dios de que él está con vida. Con la misma arma blanca que mató a mi hija a puñaladas y que le cortó el cuello, él se tajeó, pero gracias a Dios, él vive, él no está entubado. Y necesito que él viva para que pague su condena con vida y no con una muerte", relató su madre, Patricia Nasutti, en declaraciones citadas por el mismo medio.

Matías Ezequiel tenía un amplio historial de abusos a mujeres

El código penal establece una pena de reclusión perpetua para los condenados por femicidio.

De acuerdo con varios medios locales, a Marías se le acusa también de haber abusado de una nena discapacitada que hoy tiene catorce años, además de otros historiales de abusos a mujeres, que incluye a su madre y abuela.- Con información de AP, Infobae y Télam.

