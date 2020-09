“¡Me mataron a Juliana!”; muestra en vídeo el asesinato de su esposa

El hombre mostró el cuerpo de la fallecida para denunciar que fue asesinada por un uniformado a quien evidenció.

COLOMBIA.— Un hombre gritaba con desesperación “¡Me mataron a Juliana!”, luego de que un soldado del Ejército Nacional de Colombia, le disparó en la cabeza a su esposa.

El sujeto grabó los hechos; en el vídeo mostró el cuerpo sin vida de la mujer, a modo de denuncia contra el uniformado, a quien quería evidenciar por haber asesinado a su pareja.

El vídeo del hombre en Colombia ha causado indignación, pues varios han condenado el actuar del soldado, quien aparentemente habría actuado sin razón alguna.

En el audiovisual, el sujeto que denuncia la muerte de su esposa, menciona que no tenían armas ni drogas, pero eso no le importó al hombre del ejercito, quien le pegó un tiro en la cabeza a la occisa.

“¡Me mataron a Juliana! Mírenlo, este es. Me la mató. No tenemos armas, no tenemos drogas, no tenemos nada. Ese man me la mató. Ese man le pegó un tiro en la cabeza”, se le escucha decir al viudo,quien pide ayuda para viralizar el vídeo y así poder hacer justicia.