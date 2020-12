Médica colombiana tuvo que reaprender a hablar y a escribir tras vencer el Covid

COLOMBIA.- Medios colombianos reportaron la historia de una médica que tuvo que reaprender a hablar y a escribir luego de pasar dos meses en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por Covid-19.

Delfina Polo Rivero, de 30 años, trabajó en el grupo anti Covid-19 de la Policía Nacional y se contagió luego de entrar en contacto con una persona infectada el pasado 7 de junio.

Antecedentes previos

La doctora, que tenía antecedentes de asma, tuvo que ser hospitalizada en Cartagena. Sin embargo, luego de presentar complicaciones, la trasladaron al Hospital Cardiovascular en Floridablanca, Santander, donde fue intubada y sometida a una traqueotomía y tres diálisis.

La mujer de 33 años sobrevivió a dos paros cardiorrespiratorios y un fallo multiorgánico. Las secuelas de la enfermedad fueron graves, pues perdió 25 kilos y después no recordaba casi nada, ni como leer ni como escribir.

Un mensaje a Iván Duque

En una publicación en su cuenta de Facebook, la mujer relató cómo fue para ella la enfermedad. El mensaje estuvo dirigo al presidente colombiano Iván Duque y al ministro de salud, el Dr. Fernando Ruiz Gómez.

“Empecé con fiebre y dificultad respiratoria, tengo un antecedente, soy asmática. El lunes sentía la dificultad respiratoria a medianos esfuerzos, el martes consulto a la urgencia de Torices, hablé con un gran colega y amigo de mi sospecha la cual me atendió, me realiza tac tórax con reporte de compromiso del 80% de mis pulmones, con vidrios esmerilados y con saturación de 85% y ya no me acuerdo de nada más”, explicó. “Me dieron de alta el 22 de agosto incapacitada por 6 meses, me tocó empezar de nuevo a aprender hablar, abrir la boca, escribir, caminar, vestirme, conducir”.

Regresó al trabajo

Delfina tuvo que volver a trabajar luego de tres meses de haber recibido el alta.

“Aquí en Colombia para tener algo debes ser amigo de los bancos (...) Las deudas no comen de enfermedad e incapacidad, ni por estar postrada en una cama”, escribió la doctora y denunció que no recibió un bono en su lucha contra la enfermedad que azota al mundo.

