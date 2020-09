Medicamento de Eli Lilly reduce hospitalización por Covid-19, aseguran

Una compañía farmacéutica dijo este miércoles que las pruebas que le hicieron a un fármaco con anticuerpos indican que éste puede ayudar a evitar la hospitalización de pacientes con Covid leve o moderado, un objetivo que ningún medicamento actual contra el coronavirus ha podido alcanzar.

Eli Lilly anunció los resultados en un comunicado de prensa, pero no han sido publicados ni revisados por científicos independientes.

#News: We are pleased to share data from our Phase 2 trial of a neutralizing antibody in the #COVID19 outpatient setting. Read more: https://t.co/DmeWSci6W6 pic.twitter.com/HFg72XUzH4