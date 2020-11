Médico recrea lo último que ve un paciente intubado por Covid (Video)

El doctor estadounidense Kenneth Remy, del área de cuidados intensivos, simuló lo último que ven los pacientes antes de ser intubados por Covid-19.

Por medio de un video que subió a su cuenta de Twitter, explicó lo que sería estar en esa situación por la enfermedad. “Por favor, escucha ya que esto es terrible. No quiero ser la última persona que vean tus ojos asustados”, escribió.

Please listen as this is dire. I don’t want to be the last person that looks in your frightened eyes. #MaskUp ⁦@DrKenRemy1⁩ ⁦@WUSTLmed⁩ pic.twitter.com/qwb4eERlfE