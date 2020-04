Médicos chinos sobrevivientes al Covid-19 cambian de color de piel

CHINA.- Dos médicos chinos sobrevivieron al Covid-19 y ahora muestran un notable cambio en la coloración de su piel. Ambos estuvieron graves en el hospital central de Wuham.

Hu Weifeng y Yi Fan trabajaban en dicho centro de salud en la provincia de Hubei cuando resultaron infectados tras estar en contacto con sus pacientes.

La televisora estatal china CCTE reveló el caso. En fotos antes de adquirir la enfermedad y otras tomadas posteriormente, se observa como presentan dos coloraciones distancias en la piel.

Yi Fan se enfermó primero, estuvo internado desde el pasado 18 de enero y pasó 29 días intubado y conectado a un respirador. En la entrevista, Yi dijo que la enfermedad le dejó secuelas físicas y psicológicas.

Por otra parte Hu, quien además es especialista en urología, está hospitalizado desde hace más de 99 días y su estado de salud es todavía delicado.

Hasta el momento se mencionan hipótesis sobre el cambio de piel de los especialistas de la salud, una menciona que se debió a los daños que el virus causa al hígado, que ocasionó cambios hormonales que derivan en cambios físicos.

UPDATE: Two Chinese doctors who were critically ill with #COVIDー19 in Wuhan hospital regained consciousness only to find that their skin has turned dark. It was caused by hormonal imbalances after their livers were damaged by the virus, reported Chinese state media pic.twitter.com/MDqgYHyZ9n