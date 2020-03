Medidas no paran caídas en Bolsas

Wall Street tiene nueva jornada de incertidumbre

NUEVA YORK.— Los principales índices de Wall Street se desplomaron ayer más de 9%, lo que llevó a los índices Dow Jones y S&P 500 a tener su caída más profunda desde el lunes negro de 1987.

Ni siquiera el anuncio de la Reserva Federal (Fed) de que inyectará billones de dólares de liquidez ante la volatilidad en el mercado logró frenar las caídas de las acciones, afectadas por las medidas tomadas en ambos lados del Atlántico para detener la propagación del coronavirus.

Al término de la sesión en Nueva York, el Dow Jones Industrial Average perdió 9.99%, para tocar un nuevo mínimo en 52 semanas, al tiempo que el S&P 500 retrocedió 9.51%, y el Nasdaq se desplomó 9.43%.

En la apertura, todos los índices registraron retrocesos mayores a 7%, por lo que se suspendieron las operaciones durante 15 minutos para calmar el nerviosismo de los inversionistas.

Las bolsas europeas, que abrieron con fuertes caídas tras la decisión del presidente Donald Trump de restringir los viajes desde Europa a Estados Unidos, acentuaron sus descensos, con bajadas que rondaron el 10 %, después de que el Banco Central Europeo (BCE) anunció medidas para afrontar el impacto del coronavirus.

El Ibex 35, el selectivo de la Bolsa española, se desplomó 14.06% y vivió la peor sesión de su historia. La plaza de Londres cayó 8.7%; Fráncfort, -9.8%; París, -10%; y Milán, casi -9%.

Más días de volatilidad

El director general de Santander México, Héctor Grisi, dijo que ante la incertidumbre por el impacto económico que tendrá el coronavirus en la economía mundial, se mantendrá la volatilidad en los mercados.

“El problema de los mercados es cuando no existe certidumbre. Hasta que no tengamos una idea clara de lo que está sucediendo con respecto a lo que pueda generar el coronavirus, los mercados no van a dejar de caer. Aún tendremos días complicados”, opinó.— EFE, El CEO y AP

Síguenos en Google Noticias