Meghan Markle se “quiebra” ante la presión de los medios

Meghan Markle se sinceró. Toda la vorágine mediática que la rodea últimamente le está pasando factura.

En una entrevista que forma parte de un documental del canal ITV sobre su tour por África, la duquesa de Sussex confesó que le está costando lidiar con la presión de los medios y que “no muchas personas” le preguntan “si (está) bien”.

Cuando el periodista Tom Bradby le comentó que el príncipe Harry está “muy preocupado” por ella —como demostró el comunicado que emitió hace unos días— y le preguntó por el impacto de la atención mediática en su salud mental y física, Meghan respondió con sinceridad: “Cualquier mujer, especialmente cuando está embarazada, es muy vulnerable, y eso ha puesto las cosas muy difíciles”.

Cuando parece que Meghan no quiere continuar la frase, agradece al entrevistador que se preocupe por su estado de ánimo.

"Not many people have asked if I’m ok … it’s a very real thing to be going through behind the scenes."



