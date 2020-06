Melania Trump pide trabajar en "la curación y paz" de Estados Unidos

Mientras Doland Trump mantiene un mensaje iracundo contra los manifestantes que protestan frente a la Casa Blanca, su esposa Melania Trump utilizó sus redes sociales para pedir la unión de los ciudadanos y trabajar juntos “hacia la curación y paz”.

Ante el toque de queda impuesto por el mandatario estadounidense, como medida ante la creciente ola de violencia de las manifestaciones; que se desataron la semana pasada desde la muerte del afrodecendiente George Floyd a manos de la policía; la primera dama lanzó un mensaje para instar a los ciudadanos a respetar la orden.

As the night approaches I urge all citizens to obey the curfews, clear the streets, & stay inside to spend time w loved ones. All cities, communities & citizens deserve to be kept safe & that can only be done if we work together towards healing & peace.