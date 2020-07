Melania Trump pone el ejemplo y pide usar cubrebocas

A través de sus redes sociales, la primera dama estadounidense Melania Trump exhortó a los ciudadanos a usar cubrebocas y practicar el distanciamiento social. Un mensaje contradictorio al discurso de su marido, el presidente Donald Trump, quien se niega a usar mascarilla ante la crisis sanitaria del Covid-19.

Además, el también empresario, la semana pasada lanzó varias amenazas a las escuelas para reabrir sus puertas de manera presencial, o de lo contrario se haría un recorte a su presupuesto.

Even in the summer months, please remember to wear face coverings & practice social distancing. The more precaution we take now can mean a healthier & safer country in the Fall. pic.twitter.com/80dGOWIyDJ