Melania Trump recibe el árbol de Navidad de la Casa Blanca; la tachan de ''hipócrita''

La primera dama estadounidense, Melania Trump, presentó al arbolito de Navidad que adornará las fiestas decembrinas en la Casa Blanca, cuya llegada al recinto presidencial se ha convertido en una icónica tradición desde 1966.

WATCH: First lady Melania Trump receives the 2020 White House Christmas tree. https://t.co/W5ZBoVHh5b pic.twitter.com/XYCVxyTUXu — ABC News (@ABC) November 23, 2020

Así lo recordó la propia primera dama a través de redes sociales, donde detalló que el árbol que en esta ocasión adornará el pórtico de la Casa Blanca es un abeto de 18.5 pies de alto (5.6 metros).

“Desde 1966, la llegada del árbol de Navidad de la Casa Blanca se ha convertido en una tradición navideña icónica. El árbol de este año, un hermoso abeto, es de Dan and Bryan Trees”, detalló Melania a través de Twitter.

La última Navidad de los Trump en la Casa Blanca

Cabe mencionar que ésta sería la última Navidad que los Trump pasarían en la casa presidencial, luego de que el presidente Donald Trump no lograra la reelección.

Since 1966, the arrival of the White House Christmas Tree has become an iconic holiday tradition. This year’s tree, a lovely 18 1/2 foot Fraser Fir from Dan and Bryan Trees of West Virginia, will arrive tomorrow at the @WhiteHouse North Portico. #WHChristmas pic.twitter.com/f7fcz5LxtQ — Melania Trump (@FLOTUS) November 22, 2020

No obstante, el actual presidente electo Joe Biden no asumirá las funciones presidenciales sino hasta el 20 de enero próximo.

Internautas tachan de "hipócrita" a Melania

También es de destacar que los internautas no tardaron en reclamar a la primera dama su “pretensión” ante la decoración navideña, toda vez que a principios de año, una antigua amiga filtró un audio en el que se le podía escuchar decir que “a nadie le importan las **** cosas de Navidad”.

In secretly recorded audio, Melania Trump says about reporters asking her about kids separated at border: "Give me a fucking break." She assails the "liberal media," says she doesn't want to do a story on Fox, and adds, "Who gives a fuck about Christmas stuff and decorations?" pic.twitter.com/Ia2U2WmzN5 — Oliver Darcy (@oliverdarcy) October 2, 2020

