CIUDAD DE MÉXICO.- Melissa Lameira es una enfermera de profesión, que cansada de los malos tratos en el sector Salud de Brasil; decidió cambiar radicalmente su vida al renunciar al hospital y dedicarse a vender contenido en la plataforma OnlyFans.

Señala que se cansó de esperar un trato justo, por lo que pidió su liquidación y se arriesgó a invertir en la plataforma de contenido "exclusivo"; donde varios usuarios optan por vender fotografías de su cuerpo, algunos en poses sugerentes.

"Gané en un mes lo que no gané durante un año como enfermera. Fui valiente y no me arrepiento".