Mesera recibe propina de 40 mil pesos y le niegan el cobro por políticas

Emily Bauer, mesera de un restaurante en Texas, recibió una propina de 2, 000 dólares (casi 40 mil pesos mexicanos), pero no pudo cobrar ni un centavo por las políticas del restaurante.

Bauer tenía dos semanas trabajando en Red Hook Seafood and Bar y explicó para medios locales que le tocó atender muchas mesas el domingo pasado, por lo que el servicio estaba demasiado lento. Sin embargo, un comensal, quien también era dueño de tres restaurantes, mostró empatía hacia la trabajadora y le escribió una nota en la cuenta, misma que acompañó con una gratificación de dos mil dólares.

"¡Feliz Navidad! ¡Sigue trabajando duro!", se leía en la nota.

Bauer rompió en llanto al descubrir el monto e hizo planes de gastar el dinero con sus dos hijos.

"Nunca he tenido una Navidad en la que haya tenido la oportunidad de derrochar en ellos", señaló a un medio local.

No se permiten propinas de más de 500 dólares

La empleada no pudo recibir ni un centavo del dinero, pues las políticas del restaurante no permiten procesar propinas mayores a 500 dólares, por lo que el monto de la gratificación no fue cargado a la cuenta del crédito del comensal, explicó el restaurante.

Luego de que el incidente se volvió mediático, el restaurante le pagó el monto total de la propina a su empleada, sin que se dieran a conocer más detalles de las negociaciones.

.- Con información de RT.