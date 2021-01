Mesera salva a niño que sufría abusos gracias a una servilleta

FLORIDA.- Una mesera de un restaurante de Orlando salvó la vida de un niño de 11 años víctima de torturas y abusos, al lograr que el menor, que estaba en la mesa con sus padres, le respondiera con señales secretas que necesitaba ayuda, informó este jueves un medio local.

Los hechos ocurrieron el 1 de enero pasado en el restaurante Mrs. Potato, cuando dos adultos y dos menores se sentaron a la mesa y una mesera, Flavine Carvalho, fue a tomarles la orden y notó que el niño presentaba múltiples contusiones y moretones en los brazos y la cara.

Tras comprobar que el padre no ordenaba ningún alimento para el chico, fijarse en los visibles moratones y ver en el niño una actitud apocada, fue que la mujer decidió no quedarse de brazos cruzados.

Carvalho escribió una nota que decía "DO YOU NEED HELP? OK" (¿Necesitas ayuda?, OK) y se la mostró al niño mientras estaba de pie detrás del hombre para que no pudiera cerciorarse de ello.

SEE SOMETHING SAY SOMETHING: An Orlando waitress saw a family withholding food from a boy at a table. She noticed bruises on his body and created this sign to secretly ask the child if he needed help. When he signaled "Yes" she called us. The stepfather & mother were arrested. pic.twitter.com/hJNT1nm0vI