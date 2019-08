Mexicano confiesa que fumó mariguana y lo separan 10 años de su familia

LOS ÁNGELES.- Una estadounidense no acaba de entender por qué su esposo mexicano, y padre de sus cuatro hijos, terminó siendo separado de su familia por diez años solo por decir la verdad. Le preguntaron sobre su consumo de sustancias controladas en una solicitud de residencia permanente en EE.UU.

Christine Palomar lleva casi dos meses de incredulidad y angustia desde que autoridades consulares estadounidenses le negaran la petición de residencia permanente a su esposo, José Palomar, en Ciudad Juárez, México, tras admitir que había consumido mariguana en el pasado.

La pesadilla de esta familia comenzó el pasado tres de junio cuando José, de 26 años, viajó a la ciudad fronteriza a terminar un proceso para su estatus legal que en teoría sería “fácil”.

José parecía un candidato perfecto para aprobar rápidamente el ajuste de su estatus.

Estaba amparado por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) desde 2012, no tiene acusaciones criminales en su récord, está casado con una ciudadana estadounidense, es padre biológico de dos niños estadounidenses y adoptivo de otros dos. Además, trabaja para mantener a su familia y paga impuestos.

Al marcar sí a la pregunta de un formulario médico sobre si había consumido drogas o sustancias controladas en el pasado, su honestidad lo dejó al otro lado de la frontera sin posibilidades de regresar a su casa en Corona, California.

“Yo puse la verdad en ese formulario, me tomaron los exámenes de sangre y de orina y después me hicieron regresar para que hablara con un psicólogo”, explicó José.

Rodrigo García, padre adoptivo de José y quien lo acompañó a presentar la entrevista, asegura que se les hizo extraño que un psicólogo quisiera hablar con el joven.

“Él estaba perdido en México, lo trajeron a los cinco años a Estados Unidos, es muy inocente y no entendía que estaba pasando”, detalla García.

También se le recomienda unas terapias de estrategias para manejar situaciones adversas. Nunca le dejaron saber cuál era el resultado de los exámenes.

Dos días después, José asistió a una cita en el consulado estadounidense donde lo único que le preguntaron fue el nombre de su esposa.

Al final del proceso, un empleado consular le dijo que su petición había sido rechazada, que había perdido el permiso provisional que le permitía regresar a Estados Unidos, que estaba castigado por diez años, pero podría realizar la solicitud en un año.

“Me destrozaron la vida, yo no soy un adicto, no estoy en negación, estuve en un lugar equivocado pero eso no quiere decir que ahora mis hijos, mi familia, tengan que vivir con que yo soy un adicto a las drogas”, recalca José.