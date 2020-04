Mexicanos, castigados en India por cuarentena: escriben 500 veces perdón

INDIA.- Turistas de México, Israel, Australia y Austria tuvieron que escribir 500 veces “lo siento” por infringir las medidas de aislamiento en India, informó Excélsior.

De acuerdo con la policía local Vinod Sharma, los viajeros tuvieron que escribir 500 veces “no he respetado las reglas del confinamiento, lo siento”.

Esta es una nueva medida que se aplicó a diez turistas extranjeros en Rishikesh, al pie del Himalaya.

A finales de Marzo, en India se decretó el confinamiento obligatorio, por lo que los habitantes no pueden salir de sus casas, con excepciones de cuando necesitan comprar alimentos o medicamentos.

Los castigos son fuertes, en ocasiones han corrido a los infractores con garrotazos o los han obligado a hacer diversos ejercicios.

En total, hasta el momento, han muerto más de 270 personas por coronavirus en India.

Corona Lockdown Uttarakhand police punishment to 10 foreigners found wandering on Ganga Ghats in Rishikesh says Write I am sorry 500 times - 500 बार लिखो 'आई एम सॉरी': जब लॉकडाउन में गंगा तट पर घूम रहे विदेशियों को मिली अनोखी सजा https://t.co/HYP2tFpnp6