Michelle Obama, la mujer más admirada del mundo

Michelle Obama es la mujer más admirada del mundo, según una encuesta de la firma YouGov. Bill Gates, por su parte, repite como el más admirado en la categoría masculina.

Mientras Gates, fundador de Microsoft, repite, la señora Obama le quitó este año el primer lugar a Angelina Jolie, quien desciende hasta el tercero en la categoría femenina.

Michelle Obama obtuvo el año pasado el título de la más admirada en Estados Unidos, según encuestas de Gallup.

Después de la esposa del expresidente Barack Obama, Oprah Winfrey ocupa el segundo puesto. Dos británicas van después: la reina Isabel II en cuarto lugar y Emma Watson, en el quinto.

Las artistas dominan la lista; 12 de las mujeres más admiradas son actrices, cantantes o presentadoras de televisión, aunque algunas como Emma Watson y Angelina Jolie también destacan por su labor humanitaria.

Worlds Most Admired 2019. Our annual series, conducted this year in 41 countries, finds the most admired figures are:



Woman

1. Michelle Obama (+1)

2. Oprah Winfrey (+1)

3. Angelina Jolie (-2)



Man

1. Bill Gates (-)

2. Barack Obama (-)

