Migrantes, el coco de Biden

Rechaza mayoría en EE.UU. cómo maneja ese tema

WASHINGTON (AP).— Una mayoría de estadounidenses desaprueba la respuesta del presidente Joe Biden de la llegada de niños migrantes no acompañados, mientras que respaldo al mandatario en el tema migratorio en general es inferior comparado con otros asuntos, indica una encuesta difundida ayer.

El sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research muestra además que el problema de los menores que llegan solos a la frontera con México es de las preocupaciones más altas de los ciudadanos en el tema migratorio: 59% afirma que debe ser máxima prioridad atender a estos niños y un 65% dice lo mismo respecto de la reunificación de familias separadas en la frontera.

El gobierno anterior de Donald Trump impuso duras restricciones a la inmigración, con la construcción de un muro fronterizo, la separación de familias y el endurecimiento de las condiciones para que quienes huyen de la violencia y la pobreza en México y Centroamérica puedan entrar a territorio estadounidense.

Biden ha tratado de encarar el problema con más compasión y un sistema más ordenado y coherente, pero su gobierno se ha visto abrumado por la llegada masiva de migrantes en la frontera, especialmente de menores no acompañados.

Un 40% de la ciudadanía desaprueba del manejo que Biden le ha dado al tema de los niños que llegan solos, comparado con 24% que aprueban. El 35% dijo no tener opinión al respecto.

El 42% de los ciudadanos aprueba del manejo en general del tema migratorio por parte de Biden y 44% aprueba de sus políticas de seguridad fronteriza. Son cifras significativamente inferiores al 61% que aprueba de la gestión de Biden en general y a los porcentajes relativos a otras cuestiones, como el manejo de la pandemia de coronavirus o de la economía.

Ello a pesar de que la Casa Blanca está impulsando la más ambiciosa reforma de las leyes migratorias del país en una generación. La iniciativa, sin embargo, está estancada en el Congreso donde los republicanos e incluso algunos demócratas admiten que su aprobación será una lucha cuesta arriba.

El plan incluye una etapa de ocho años en la que se daría ciudadanía a unos 11 millones de inmigrantes que se encuentran en el país sin permiso de residencia, pero el sondeo muestra que la idea no es una de las prioridades del público.

Sólo el 29% (incluyendo 42% de los demócratas y 14% de los republicanos) consideran que es un tema prioritario.

Por otra parte, apenas una tercera parte de la ciudadanía considera que deben ser prioritarios los programas como el de dar asilo a refugiados o el de “trabajadores huéspedes”.

El 74% de los demócratas y el 10% de los republicanos aprueban de la gestión de Biden en el tema migratorio mientras que con respecto a la gestión de Biden en general, el 96% de los demócratas aprueban y el 22% de los republicanos desaprueban.

_______

La encuesta AP-NORC abarcó 1.166 adultos y se realizó entre el 26 y 29 de marzo usando una muestra AmeriSpeak, diseñada para ser representativa de toda la población estadounidense. Tiene un margen de error de más o menos 3,6 puntos porcentuales.

Encuesta Refugiados

También se pregunto sobre dar asilo a refugiados o el de “trabajadores huéspedes”.

Poco respaldo

Apenas una tercera parte de los encuestados considera que deben ser prioritarios esos programas.

Demócratas y republicanos

El 74% de los demócratas y el 10% de los republicanos aprueban la gestión de Biden en el tema migratorio mientras que respecto a la gestión de Biden en general, el 96% de los demócratas aprueban y el 22% de los republicanos desaprueban.

Metodología

La encuesta AP-NORC abarcó 1,166 adultos y se realizó entre el 26 y 29 de marzo usando una muestra AmeriSpeak. Tiene un margen de error de más o menos 3,6 puntos porcentuales.