Migrantes narran los peligros de su paso por México

Revelan secuestros

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Migrantes de Honduras revelaron el secuestro de siete personas, entre ellas tres niños, en Tenosique, Tabasco, cerca del paso fronterizo El Ceibo.

De acuerdo con el testimonio de dos jóvenes, la madrugada del sábado pasado hombres encapuchados y armados plagiaron a un hombre adulto de 28 años, a un joven de entre 18 y 20 años, a otro joven de 18 años y a una mujer de 30 años, así como a sus tres hijos: dos niñas de entre 3 y 5 años y un varón de seis años.

De acuerdo con el testimonio de los dos jóvenes —quienes lo repitieron ante la Cruz Roja Internacional y a la ONG Movimiento Migrante Mesoamericano— ellos también fueron capturados, pero lograron tirarse del vehículo y esconderse aprovechando la noche y la maleza. “Los asaltantes los subieron a la camioneta, fuimos los únicos dos que nos escapamos”, comentaron.

Los migrantes refirieron que el asalto ocurrió a la 1:00 de la mañana del sábado 22 de junio, en las inmediaciones del Puente Poleva, próximo al basurero ubicado a la entrada de Tenosique, en el kilómetro 3 de la carretera México 203.

“Nos habíamos escondido (de las autoridades) todo el día y empezamos a caminar como a las siete de la tarde hacia Tenosique. Como tres kilómetros antes de llegar (ya de madrugada), nos detuvieron los asaltantes en una camioneta Chevrolet blanca”, explica uno de los testigos anónimos.

De la camioneta bajaron personas encapuchadas. “La camioneta tenía luces abajo y al bajarse (los hombres), traían foquitos como de minero. Al principio se presentaron como agentes de Migración, vestían todos de negro, con una camisa abierta y un rifle de asalto”.

Al verlos armados y saberse emboscados, los migrantes narran que corrieron hacia el monte, intentando escapar.

“Nos persiguieron y nos rodearon. Nos gritaban: ‘¡párense hijos de su p… ma… ¿A dónde van! Y nos paramos. Nos pusieron a todos boca abajo, con las manos hacia atrás”. relató.

“Cuando levanté la cara, uno de ellos me dice: ¿qué me ves? y el arma me la dejó venir así”, contó el joven mientras hace el movimiento de lanzar un golpe al aire.

El entrevistado mostró sus heridas: en el labio superior y tras la oreja derecha pueden verse la hinchazón y las marcas de los golpes.

“Nos atraparon al querer correr”, agregó el segundo testigo, quien recibió un golpe con una piedra que le abrió la frente.

“Cuando los estaban montando (subiendo) a la camioneta que estaba en un barranco, nos tiramos y nos escondimos hasta que amaneció”, explicó otro.

El segundo añadió: “Desde el momento que nos salieron (que aparecieron) dije: ‘acá no hay de otra’; al momento lloré por mis hijos y mi esposa, y cuando este man (hombre) me dijo ‘hay un chance, tirémonos’, nos tiramos y salimos como que nos llevaba una brasita”.

Centro migratorio

México envía a 100 migrantes a un centro de detención para desalentar el ingreso a EE.UU.

Estrategia

Las autoridades en la frontera sur de México explicaron que es parte de la estrategia del gobierno para desalentar a los centroamericanos y a otros extranjeros de ingresar al país para llegar a Estados Unidos.

Activista

El grupo de migrantes fue transportado a un centro cercano a la frontera con Guatemala, dijo Luis Arbey Pérez Cruz, activista por los derechos civiles en el municipio de Arriaga. Indicó que “eran cinco camionetas de inmigración, de regreso a la frontera”.

Presión de EE.UU.

Presionado por Estados Unidos, México ha emplazado a unos 6,000 agentes de la Guardia Nacional militarizada en sus fronteras sur y norte este mes para desalentar el paso de migrantes.

Obligados a regresar

En Ciudad Juárez, justo al sur de El Paso, Texas, elementos de la Guardia Nacional obligaron a migrantes a regresar.