Hombre mató a su mamá en Utah y bailó junto al cadáver con su hermana

UTAH.- Un hombre de Utah está acusado de matar a su mamá en una discusión antes de Navidad y luego bailar con su hermana junto al cadáver.

Mike López, de 23 años, vive en Springville, Utah. Ahora enfrenta encargos por homicidio agravado, violencia doméstica en presencia de un menor y posesión de un arma restringida. La víctima fue su madre, Victoria Ramírez, quien tenía 43 años y vivía en el mismo predio con él y con sus dos hijas, de 14 y 17 años.

