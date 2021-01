Mike Pence descarta invocar la 25 Enmienda para destituir a Trump

WASHINGTON.- Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, descartó este martes que vaya a invocar la Enmienda 25 de la Constitución para destituir al presidente saliente, Donald Trump; después del violento asalto al Capitolio por parte de seguidores del gobernante.

JUST IN: VP Mike Pence says in letter to House Speaker Nancy Pelosi he will not invoke the 25th Amendment. https://t.co/RR6TeLCEpr pic.twitter.com/lbmQsrut8c