Milagro en Miami: "Binx", el gato que sobrevivió al derrumbe

MIAMI. — Binx, un gato que vivía en el noveno piso del edificio del sur de Florida que se desplomó el mes pasado, fue encontrado ileso y lo devolvieron a a su familia.

Gina Nicole Vlasek, cofundadora del albergue para animales The Kitty Campus, publicó en Facebook que un gato negro parecido a Binx fue hallado cerca de los escombros del edificio en Surfside el jueves por la noche y lo trasladaron a las instalaciones del grupo ubicadas cerca de allí, en Miami Beach. Una exresidente del edificio Champlain Towers South visitó The Kitty Campus el viernes y confirmó que el gato era suyo, señaló Vlasek.

Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade, dijo en una conferencia que Binx fue reconocido por un voluntario que estaba alimentando a gatos cerca del edificio derrumbado.

La alcaldesa explicó que trabajadores de control animal siguen colocando trampas para capturar animales vivos en el área con la esperanza de recuperar a mascotas que pudieran haberse salvado tras el letal derrumbe.

