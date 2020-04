Miles de medusas rosadas "invaden" playa desierta por Covid-19 (vídeo)

FILIPINAS.- Miles de medusas rosadas aparecieron en las aguas de Filipinas. El biólogo marino local, Sheldon Rey Boco, co-fundador del “Proyecto filipino de picaduras de medusas”, compartió las imágenes en su cuenta de Twitter.

El vídeo lo grabó su compañero, Alimar Amor, en la playa Corong Corong de El Nido, provincia de Palawan.

De acuerdo al diario Manila Bulletin, Rey Boco explicó que las medusas son denominadas "medusas tomate".

“Estos meses hay suficiente alimento y una mejor temperatura para las medusas”, aclaró el biólogo al Manila Bulletin.

Jellyfish certainly are not affected by #COVID19 restrictions. Here is a bloom of #jellyfish medusae of the tomato 🍅 jelly, Crambione cf. mastigophora in El Nido, S. Philippines 🇵🇭

🎥 Alimar Amor 23 March 2020 pic.twitter.com/5avr1ptJdy